Акції від Європромбанк

Платіть карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" під час заправки з WOG PAY вигравайте пальне у подарунок!
Щодня розігрується 400 літрів пального! 20 щасливчиків мають змогу отримати по 20 літрів пального на PRIDE.
Як взяти участь:
1) заправитися від 10 літрів із сервісом WOG PAY;
2) оплатити заправку карткою Mastercard через Google Pay / Apple Pay або цифровий гаманець Masterpass;
3) очікувати на push повідомлення в додатку PRIDE з інформацією про виграш.
У разі виграшу повідомлення надійде наступної доби після заправки. На баланс PRIDE будуть нараховані 20 літрів того самого виду пального, яке було придбано під час виграшної заправки.
Акція діє з 17.06.2020 р. по 16.07.2020 р. включно на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій, і на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOG PAY Пальне.