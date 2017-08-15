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Акції від Європромбанк

Акції від Європромбанк
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 10:41

Акції від Європромбанк

Акція для держателів платіжних карток АТ”ЄПБ” від Mastercard та мережею автозаправних комплексів WOG

Платіть карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" під час заправки з WOG PAY вигравайте пальне у подарунок!
Щодня розігрується 400 літрів пального! 20 щасливчиків мають змогу отримати по 20 літрів пального на PRIDE.

Як взяти участь:
1) заправитися від 10 літрів із сервісом WOG PAY;
2) оплатити заправку карткою Mastercard через Google Pay / Apple Pay або цифровий гаманець Masterpass;
3) очікувати на push повідомлення в додатку PRIDE з інформацією про виграш.

У разі виграшу повідомлення надійде наступної доби після заправки. На баланс PRIDE будуть нараховані 20 літрів того самого виду пального, яке було придбано під час виграшної заправки.

Акція діє з 17.06.2020 р. по 16.07.2020 р. включно на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій, і на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOG PAY Пальне.

https://europrombank.kiev.ua/news-2/
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:14

Акція для держателів платіжних карток АТ”ЄПБ” від Mastercard

Оплачуйте покупки карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».

Як взяти участь в акції:

1) Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми
лояльності «Фора club»
2) Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений
3) Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку


Акція діє з 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово
окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
https://europrombank.kiev.ua/news-2-2/
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:03

Лови літній вайб!

Лови літній вайб!
Замовляй коктейлі у закладі та вчися мистецтву діджеїнгу у Vibe Camp зі знижками від Mastercard.

Як скористатися пропозицією:
- При замовленні коктейлю Rum Cola та/або Martini Fiero&Tonic у закладі Vibe Camp розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" та отримуй 10 % знижки.
- Розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" при сплаті за заняття у школі діджеїнгу від Vibe Camp та отримуй 10 % знижки.

Акція діє з 01 липня по 31 серпня 2020 року включно на території Vibe Camp (Вайб Кемп): Федотова коса, 120, Кирилівка, Запорізька область.
https://europrombank.kiev.ua/news-2-2-2/
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Повідомлень: 1426
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:18

Прямуйте назустріч подарункам!

Оплачуйте карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків

Як взяти участь:
-завітайте на сервіс BlaBlaCar;
-зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут;
-виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК;
-очікуйте на розіграш подарунків.

Акція діє з 10.08.2020 р. по 01.11.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунком мається на увазі можливість отримати телевізор, смартфон, робот-пилосос за умови виконання умов акції.
https://europrombank.kiev.ua/blablacar/
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:20

Гарантована знижка 100 грн від Mastercard і Glovo

Розраховуйтеся карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.

Як отримати знижку:
-завантаж додаток Glovo й зареєструйся;
-додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»;
-оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн;
-гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення.

Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard.
https://europrombank.kiev.ua/glovo/
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Повідомлень: 1426
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