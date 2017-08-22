Акції від Європромбанк

Акція для держателів платіжних карток АТ”ЄПБ” від Mastercard та мережею автозаправних комплексів WOG
Платіть карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" під час заправки з WOG PAY вигравайте пальне у подарунок! Щодня розігрується 400 літрів пального! 20 щасливчиків мають змогу отримати по 20 літрів пального на PRIDE.
Як взяти участь: 1) заправитися від 10 літрів із сервісом WOG PAY; 2) оплатити заправку карткою Mastercard через Google Pay / Apple Pay або цифровий гаманець Masterpass; 3) очікувати на push повідомлення в додатку PRIDE з інформацією про виграш.
У разі виграшу повідомлення надійде наступної доби після заправки. На баланс PRIDE будуть нараховані 20 літрів того самого виду пального, яке було придбано під час виграшної заправки.
Акція діє з 17.06.2020 р. по 16.07.2020 р. включно на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій, і на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOG PAY Пальне.
Оплачуйте покупки карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».
Як взяти участь в акції:
1) Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності «Фора club» 2) Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений 3) Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку
Акція діє з 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://europrombank.kiev.ua/news-2-2/
Лови літній вайб! Замовляй коктейлі у закладі та вчися мистецтву діджеїнгу у Vibe Camp зі знижками від Mastercard.
Як скористатися пропозицією: - При замовленні коктейлю Rum Cola та/або Martini Fiero&Tonic у закладі Vibe Camp розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" та отримуй 10 % знижки. - Розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" при сплаті за заняття у школі діджеїнгу від Vibe Camp та отримуй 10 % знижки.
Оплачуйте карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків
Як взяти участь: -завітайте на сервіс BlaBlaCar; -зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут; -виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК; -очікуйте на розіграш подарунків.
Акція діє з 10.08.2020 р. по 01.11.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунком мається на увазі можливість отримати телевізор, смартфон, робот-пилосос за умови виконання умов акції. https://europrombank.kiev.ua/blablacar/
Розраховуйтеся карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Як отримати знижку: -завантаж додаток Glovo й зареєструйся; -додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»; -оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн; -гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення.
Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard. https://europrombank.kiev.ua/glovo/
Платіть карткою Mastercard® від АТ "ЄПБ" та заощаджуйте 10% на перебуванні автотранспорту на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)
Як скористатися пропозицією:
1. Мати картку Mastercard від АТ ЄПБ 2. Відвідати ВДНГ 3. Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard
Акція діє з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), що знаходиться за адресою: пр-т Академіка Глушкова, будинок 1, м. Київ, Україна, 03127 https://europrombank.kiev.ua/vdng/