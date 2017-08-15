Акції від Європромбанк

Акція для держателів платіжних карток АТ”ЄПБ” від Mastercard та мережею автозаправних комплексів WOG
Платіть карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" під час заправки з WOG PAY вигравайте пальне у подарунок! Щодня розігрується 400 літрів пального! 20 щасливчиків мають змогу отримати по 20 літрів пального на PRIDE.
Як взяти участь: 1) заправитися від 10 літрів із сервісом WOG PAY; 2) оплатити заправку карткою Mastercard через Google Pay / Apple Pay або цифровий гаманець Masterpass; 3) очікувати на push повідомлення в додатку PRIDE з інформацією про виграш.
У разі виграшу повідомлення надійде наступної доби після заправки. На баланс PRIDE будуть нараховані 20 літрів того самого виду пального, яке було придбано під час виграшної заправки.
Акція діє з 17.06.2020 р. по 16.07.2020 р. включно на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій, і на тих АЗК, де є можливість використання сервісу WOG PAY Пальне.
Оплачуйте покупки карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" у мобільному додатку «Фора» отримуйте у 5 разів більше балів у програмі лояльності «Фора club».
Як взяти участь в акції:
1) Переконайтесь, що у Вас є платіжна картка Mastercard та що Ви учасник програми лояльності «Фора club» 2) Завантажте мобільний додаток «Фора» або відкрийте вже встановлений 3) Виберіть карту Mastercard у додатку та оплатіть покупку
Акція діє з 01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://europrombank.kiev.ua/news-2-2/
Лови літній вайб! Замовляй коктейлі у закладі та вчися мистецтву діджеїнгу у Vibe Camp зі знижками від Mastercard.
Як скористатися пропозицією: - При замовленні коктейлю Rum Cola та/або Martini Fiero&Tonic у закладі Vibe Camp розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" та отримуй 10 % знижки. - Розрахуйся карткою Mastercard від АТ "ЄПБ" при сплаті за заняття у школі діджеїнгу від Vibe Camp та отримуй 10 % знижки.
Оплачуйте карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК автобусні квитки через сервіс BlaBlaCar і беріть участь у розіграші подарунків
Як взяти участь: -завітайте на сервіс BlaBlaCar; -зайдіть у вкладку «Автобус» та введіть свій маршрут; -виберіть маршрут та оплатіть поїздку карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК; -очікуйте на розіграш подарунків.
Акція діє з 10.08.2020 р. по 01.11.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Під подарунком мається на увазі можливість отримати телевізор, смартфон, робот-пилосос за умови виконання умов акції. https://europrombank.kiev.ua/blablacar/
Розраховуйтеся карткою Mastercard від ЄВПРОПРОМБАНК за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Як отримати знижку: -завантаж додаток Glovo й зареєструйся; -додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»; -оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн; -гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення.
Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard. https://europrombank.kiev.ua/glovo/
Платіть карткою Mastercard® від АТ "ЄПБ" та заощаджуйте 10% на перебуванні автотранспорту на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)
Як скористатися пропозицією:
1. Мати картку Mastercard від АТ ЄПБ 2. Відвідати ВДНГ 3. Замовити послугу перебування автотранспорту на території ВДНГ та розрахуватись за неї карткою Mastercard
Акція діє з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), що знаходиться за адресою: пр-т Академіка Глушкова, будинок 1, м. Київ, Україна, 03127 https://europrombank.kiev.ua/vdng/
Тримай знижки на сумочки та аксесуари. Отримуй компліменти звідусіль!
Щоб отримати знижку 15% на https://www.mybag.com під час оформлення замовлення плати карткою Mastercard від ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК та вводь промокод MASTER15, і знижка застосовується до товарів у твоєму кошику.
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Винятки Промокод не може бути використаний у поєднанні з іншими промокодами, знижками, пропозиціями та акціями, а також застосовуються виключення. Перелік товарів на MyBag, до яких не застосовуються знижки: https://www.mybag.com/articles/exclusions-list.list
Платіть карткою Mastercard® від АТ "ЄПБ" - отримуйте 10% знижки на вхідні квитки до простору розваг KACHELI на ВДНГ
З 1 серпня по 31 жовтня 2020 у вас є можливість відвідати простір розваг KACHELI на ВДНГ зі знижкою 10% за умови оплати вхідних квитків карткою Mastercard®.
Простір розваг KACHELI https://kacheli.ua/ - це територія під відкритим небом для активного відпочинку, де зібрані різні варіанти гойдалок на свіжому повітрі. Це вдалий вибір для активного і безпечного відпочинку для всієї родини.
Не втрачайте можливість скористатися вигідною пропозицію та гарно відпочити.
Акція діє з 01.08.2020 до 31.10.2020 р. на території простору сімейного відпочинку KACHELI, що знаходиться за адресою: пр-т Академіка Глушкова, будинок 1, м. Київ, Україна, 03127.
Під час оформлення кошика на mydutyfree.net або в мобільному додатку Mydutyfree платіть Mastercard від АТ ЄПБ, використовуйте промокод MCPREMIUM та отримуйте знижку 15 %.
Акція діє з 20.07.2020 до 31.12.2021 року в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в таких міжнародних аеропортах України: «Київ» (02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, аеропорт «Київ»), «Бориспіль» (08307, Україна, Київська обл., м. Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», термінал Д), «Одеса» (65054, Україна, м. Одеса, аеропорт ЦА) та Азербайджану (Бакинський міжнародний аеропорт імені Гейдара Алієва).
Пропозиція для власників карток АТ ЄПБ Mastercard Gold, Platinum Оформлення попереднього замовлення здійснюється не пізніше ніж за 1 годину до вильоту з аеропортів України та за 3 години до вильоту з аеропорту в Азербайджані.