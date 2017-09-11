Авто на несколько дней

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Сер 24 чер, 2020 23:25
Посоветуйте какое авто взять в аренду? Нужно по цене норм и авто комфортное. Мой автомобиль в ремонте, а ездить на такси по Киеву не вариант, таксисты обнаглели, цены повышают каждый день.
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JenyaBond
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:36
угадайте какое мне авто нужно.
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unicdima
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:44
Не угадайте, а подскажите. Если точнее, то интересует средний класс, чтобы не дорого, но комфортно. Какой автомобиль вы взяли бы для себя?
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JenyaBond
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Додано: Чет 25 чер, 2020 00:07
JenyaBond написав:
Не угадайте, а подскажите. Если точнее, то интересует средний класс, чтобы не дорого, но комфортно. Какой автомобиль вы взяли бы для себя?
сейчас у меня Октавия, до нее Пассат, такие бы варианты и посоветовал.
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unicdima
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