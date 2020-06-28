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З 2021 року газ можна буде
купувати у Укрпошти і...

З 2021 року газ можна буде купувати у Укрпошти і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:49

З 2021 року газ можна буде купувати у Укрпошти і...

Пропонуємо до обговорення:
Відкриття ринку природного газу для населення дає можливість продавати блакитне паливо не тільки традиційним операторам ринку, але також і ритейлерам, і навіть "Укрпошті".

Дивися повний текст З 2021 року газ можна буде купувати у Укрпошти і роздрібних мереж магазинів.
R2
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Продавать будут на развес)))))))))
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Наши "любимые" офшорные "инвесторы"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:16

Укрпочта, с переходом на сверхдоходную торговлю газом, про саму почту окончательно позабудет.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:53

А за поверку счетчиков будет отвечать... никто.
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zloy_ukr
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Чергова дурня.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:49

Re: Укрпошта и др.

  zloy_ukr написав:за поверку счетчиков будет отвечать

Укрзализныця
sal
 
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