RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінювалися ціни на оренду
квартир у Києві під час...

Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:45

Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час...

Пропонуємо до обговорення:
3 травня середня ціна, щоб зняти однокімнатку, досягла мінімального значення за увесь період карантину.

Дивися повний текст Як змінювалися ціни на оренду квартир у Києві під час карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89010
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:45

Этот весь коронавирусный хайп ударил разве что по посуточной аренде.
Люди, которые годами снимают, вот так с ходу не срывались с хорошей квартиры, чтобы сэкономить 10%. Которые вполне логично после карантина восстановились бы. Как и хозяева шли на контакт, чтобы уберешь идеального арендатора, и не искать новых. Найти хорошего арендатор иногда сложнее чем хорошую квартиру. (Статья об этом)
Съехал преимущественно ненадежный контингент, для которых обычный режим платежей не всегда был комфортный, а тут 2-3 месяца траблов. Они обратно к родителям. И хорошо если в этот же город.
RomaI
 
Повідомлень: 16
З нами з: 15.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві побудують більш ніж 10 транспортних розв'язок
R2 » Чет 25 чер, 2020 10:27
5 166
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 14:04
p_a_l
Оренда квартир у Києві подешевшала 1, 2
R2 » Нед 14 чер, 2020 11:27
13 1215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 15:15
Finanziere
Ціни на полуницю в Україні впали 1, 2
R2 » Сер 17 чер, 2020 15:33
12 955
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 11:41
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.