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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2026 13:46
dr_bastm написав:
Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей
Згадайте які ціни були у 2007-2008 роках. Гостинки по 30м2 були по $90-100к. Але тоді бакс був по 4,5 грн. Зараз бакс вже майже по 45 грн. А у баксах ціни вже наближаються до тих. Реально, страшно.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:53
dr_bastm написав:
Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей
Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ? У єОселя, наче було, будинок не старіше 5 років або 3 роки. Розрахунок лише по перерахуванню безготівкою. І щось ще.
У мене так знайомий відмовився продавати у 2024, тому що, кожен день потім ходити у банк і знімати по 150 тис. грн. у день не захотів.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:02
dr_bastm написав:
Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей
Це ж європейські гроші! Для певних прошарків населення, для міндичів, штилерманів, зе- та інших квартальщиків - вони ніколи не закінчаться. ЖК "Династія" добудують, і не одну. А нароТ, муТрий нароТ, гАласувавший за "вайнинєбудєт", зимою знову буде сидіти без опалення і без електроенергії.
Де наш ухилянт-українофоб? Бухає в реберні?
Сьогодні в Києві демонтували пам.ятник видатному російському імперцю м. булгакову
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