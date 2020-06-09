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"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
27 червня українська авіакомпанія Windrose виконала перший комерційний рейс на новому для неї типі повітряних суден - турбогвинтовому лайнері ATR-72.
Дивися повний текст \"Роза вітрів\" виконала перший авіарейс на турбогвинтовому літаку (фото, відео)
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27
А ведь были времена когда по этому маршруту, как и по многим другим, летали турбовинтовые самолеты Антонова...
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antikkristall
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