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"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
27 червня українська авіакомпанія Windrose виконала перший комерційний рейс на новому для неї типі повітряних суден - турбогвинтовому лайнері ATR-72.
Дивися повний текст \"Роза вітрів\" виконала перший авіарейс на турбогвинтовому літаку (фото, відео)
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27
А ведь были времена когда по этому маршруту, как и по многим другим, летали турбовинтовые самолеты Антонова...
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antikkristall
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:57
antikkristall написав:
А ведь были времена когда по этому маршруту, как и по многим другим, летали турбовинтовые самолеты Антонова...
неужели "антоновцам" нечего предложить на замену АН-24
это очередной камень над могилой украинской пормышленности....
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30
а ведь Зе заявлял, что на внутренних будут только Антоновы..
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sal
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29
це як швачка, яка працює на швейній фабриці, мусить купувати собі одяг у секондхенді. Наш АН має можливість будувати якісні літаки, але, блін, купити б/в дешевше...
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maximxew
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:10
Ан-24 это разработка 50-х годов. Его замена Ан-140 напичкана росийской радиоэлектроникой и авионикой (то есть сейчас выпускаться без изменения конструкции не сможет), кроме того последний экземпляр этого самолета был собран девять лет назад в Иране. Антонову в нынешнем его состоянии распыляться на модернизацию еше одного типа это утопия. Сейчас бы потихоньку за следующие 3-5 лет начать собирать хотя бы мелкой серией 178, а потом уже и 148/158. Так что на новых отечественных винтовых самолетах мы уже вряд ли полетаем, а вот на турбореактивных - весьма реально.
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laao
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:24
laao написав:
Ан-24 это разработка 50-х годов. Его замена Ан-140 напичкана росийской радиоэлектроникой и авионикой (то есть сейчас выпускаться без изменения конструкции не сможет), кроме того последний экземпляр этого самолета был собран девять лет назад в Иране. Антонову в нынешнем его состоянии распыляться на модернизацию еше одного типа это утопия. Сейчас бы потихоньку за следующие 3-5 лет начать собирать хотя бы мелкой серией 178, а потом уже и 148/158. Так что на новых отечественных винтовых самолетах мы уже вряд ли полетаем, а вот на турбореактивных - весьма реально.
Глядя на ХАЗ, где работало два поколения моих родственников, а один даже до сих пор не уволися, практически уверен что на новых украинских самолетах мы не полетаем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:31
sal написав:
а ведь Зе заявлял, что на внутренних будут только Антоновы..
Заявлять можно что угодно, но рыночек порешает...
P.S. Антонов нужно продать частнику или закрыть и забыть как страшный сон(потому как нельзя получать столько дотационных денег и ничего не делать, это касается всех гос. предприятий)
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Delta7
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