В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...

А не нарушать скоростной режим для вас нет варианта?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:15
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:19
Vis, а точно-точно, если дорога без знака позволяет ездить 110, то знак 50 на ней соблюдать ну никак не возможно? Создатели ПДД почему-то думали наоборот. Знаки ограничения скорости для того и придуманы, чтобы не разгонялись там, где это физически возможно. Более того, всем, кто получает права, всё это принудительно рассказывается и экзамен принимается, чтобы удостовериться, что точно усвоили.
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