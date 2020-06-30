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В Україні хочуть в шість
разів підвищити штрафи за...

В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:15

  jroslavkeniiz написав:Неплохо если с повышением штрафов в семь раз поднимут и зарплату в семь раз. А то у нас штрафы больше европейских , а зарплата меньше европейской в семь раз.


А не нарушать скоростной режим для вас нет варианта?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:19

Vis, а точно-точно, если дорога без знака позволяет ездить 110, то знак 50 на ней соблюдать ну никак не возможно? Создатели ПДД почему-то думали наоборот. Знаки ограничения скорости для того и придуманы, чтобы не разгонялись там, где это физически возможно. Более того, всем, кто получает права, всё это принудительно рассказывается и экзамен принимается, чтобы удостовериться, что точно усвоили.
moveton
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