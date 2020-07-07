В Україні хочуть в шість разів підвищити штрафи за...

Додано: Чет 02 лип, 2020 19:01

curiousobro написав: А не нарушать скоростной режим для вас нет варианта? А не нарушать скоростной режим для вас нет варианта?

wild.tomcat написав: і знак поставити можна, і дотримуватися можна. можна навіть і 30 поставити. питання в іншому - нах на такій дорозі такий знак. що там має бути щоб більше ніж вдвічі обмежувати швидкість? перехід? і так через кожних 2-3 км, де тільки відгалудження на якесь село/зупинка автобуса. чому перехід на 1 рівні на такій дорозі? хто такі проекти робить? спробуйте проїхатися в режимі 50-110-50-110-50.. і т.д. до нескінченності, через кожні 30-60 сек. і знак поставити можна, і дотримуватися можна. можна навіть і 30 поставити. питання в іншому - нах на такій дорозі такий знак. що там має бути щоб більше ніж вдвічі обмежувати швидкість? перехід? і так через кожних 2-3 км, де тільки відгалудження на якесь село/зупинка автобуса. чому перехід на 1 рівні на такій дорозі? хто такі проекти робить? спробуйте проїхатися в режимі 50-110-50-110-50.. і т.д. до нескінченності, через кожні 30-60 сек.

Платить ежедневно штрафы - это, как курить. Уже привычка, которую не бросить. И специально ездят там, где ограничивающие знаки стоят. Я и на полевых дорогах бываю. Там ни знаков, ни полицаев, да и вообще людей почти нет. Езди себе хоть разрешённые 90, хоть 160. Как максимум: редкий пешеход обматюкает. Но почему-то там ездящих выше 50-60 не замечал. Могу это объяснить только тем, что без угрозы штрафа превышать не интересноВ вопросе содержится и ответ: потому, что знак специально для этого и придуман. Там, где народ и без знака ездит 30, обычно разрешены и 90. Только почему-то не слыхать радостных криков: "какая замечательная дорога, на ней совершенно не напрягает ездить так, чтобы не штрафовали".Я понимаю, что тормозить не хочется, но и строить автострады (напомню - это такая дорога, которую не переходят, поэтому, как минимум, нужно делать переходы выше или ниже неё) - это дорого. Насколько я слышал, кроме Киев-Борисполь, больше так в Украине автострад и не появилось, хотя может сведения и устарели. Потому таки просто для себя решить каким образом соблюдать все эти ограничения. Желательно ещё до получения прав. Нравится: 50-110-50-110-50 - пожалуйста, разрешено. Если напрягает через каждые 30-60 секунд вытормаживаться, то, открою секрет: 110 ездить никто не требует. Более того, снизу скорость вообще не ограничена, даже на автострадах. Хотя да, есть и третий вариант: врубить сразу 110 и не париться. Потом за каждый знак по 3400 грн заплатить. Может за эти деньги и автострады построят. Но почему-то мне кажется, что водители пожадничают и общая сумма штрафов сильно не вырастет