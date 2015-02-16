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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38

  Квесторе_поверніться написав:Так хто скільки насвинорилив невідомо...немає обєктивного критерія.


Чужі гроші рахувати якось і не дуже гарно :roll:
Ми ж тут про лайфхаки та фінансові знання :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38

Ірина_
Спасибо большое. :)
п.с. передавайте привет Алексею Козыреву, смотрю все ваши выпуски. Процветания каналу и новых зрителей.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:41

  Striker написав:Ірина_
Спасибо большое. :)
п.с. передавайте привет Алексею Козыреву, смотрю все ваши выпуски. Процветания каналу и новых зрителей.


И Вам спасибо за теплые слова. Обязательно передам Алексею)
Жду тогда от Вас имя кандидатов для конкурса.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57

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Striker
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Подякували: 55 раз.
 
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