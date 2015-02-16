Чужі гроші рахувати якось і не дуже гарно
Ми ж тут про лайфхаки та фінансові знання
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38
Чужі гроші рахувати якось і не дуже гарно
Ми ж тут про лайфхаки та фінансові знання
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38
Ірина_
Спасибо большое.
п.с. передавайте привет Алексею Козыреву, смотрю все ваши выпуски. Процветания каналу и новых зрителей.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:41
И Вам спасибо за теплые слова. Обязательно передам Алексею)
Жду тогда от Вас имя кандидатов для конкурса.
Додано: Чет 23 лип, 2020 17:20
Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua
1.clientage
2.Flamingo
3.Faceless
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:07
При попытке найти те самые предложения званий не нашел ни одной голосовалки.
Посему поддержу уважаемого mustbe и голосую только за единственное вменяемое из предложенных звание - "свинорыл 100 лвл" - это IMPRINTER, clientage, Flamingo, Faceless, Vorlon, Вкладчик1234, guntherhouse777, mustbe, omb, MASolomko.
Нет никаких сомнений, что в топ-3 войдут IMPRINTER и clientage. А теперь представьте сочетание званий "финансовый гуру, он же пятачок" или "финансовый гуру, он же свинчатко звичайне"
"Свинчатко" и "Пятачок" - это в лучшем случае троллинг -13лвл, но скорее всего - тот самый редкий и дикий случай, когда муза загуляла где-то и не пришла... Если форум финансовый, а финансы завязаны на математике, может надо было не музу ждать, а использовать числа?
И тогда по каждому из кандидатов могло получиться что-то типа "Свинорыл Nлвл", где N= количество полученных голосов в данной теме, умноженное на 100. Логично, прозрачно, недвусмысленно. И активность голосующих может подросла бы - думаю, не только нам с mustbe претит голосовать за пятачков и свинчаток. Хорошо, хоть за свиноматку не предложили голосовать
И статусов победителей по завершению голосования в конце сентября можно было бы дать не 1, а 3 или 5 - ведь все кандидаты, войдущие в топ-3 и топ-5 голосования, реально выручают многих новичков и не только. Может еще не поздно обновить/подправить?
Востаннє редагувалось pharus в Чет 23 лип, 2020 22:20, всього редагувалось 2 разів.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:09
1. IMPRINTER
2. mustbe
3. gunterhouse777
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:15
1. Долярчик
2. IMPRINTER
3. uaprofi
P.S.
Долярчик, заслуживает полюбому призовое место, так как не каждому дано выжать такой профит с банковской системы в столь запутанные времена
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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