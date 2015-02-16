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Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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Додано: Нед 26 лип, 2020 06:13
Долярчик написав:
Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!
225 баксов в год ?
Действительно, офигенный профит )
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mustbe
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