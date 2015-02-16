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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 06:13

  uaprofi написав:Долярчик, заслуживает полюбому призовое место, так как не каждому дано выжать такой профит с банковской системы в столь запутанные времена

  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!

225 баксов в год ?
Действительно, офигенный профит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:59

Очень размыты критерии.
Как по мне, так истинный свинорыл это тот, кто стрижёт капусту исключительно за счёт кишмиша и кредлимита карт. А вот чИлАвек, шо имеет доход с депо, скорее напоминает сборщика урожая, нежели охотника за трюфелями.
Деполюди не имеют отношения к свинорылам.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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