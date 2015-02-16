uaprofi написав:Долярчик, заслуживает полюбому призовое место, так как не каждому дано выжать такой профит с банковской системы в столь запутанные времена
225 баксов в год ?
Действительно, офигенный профит )
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Додано: Нед 26 лип, 2020 06:13
225 баксов в год ?
Действительно, офигенный профит )
Додано: Нед 26 лип, 2020 08:59
Очень размыты критерии.
Как по мне, так истинный свинорыл это тот, кто стрижёт капусту исключительно за счёт кишмиша и кредлимита карт. А вот чИлАвек, шо имеет доход с депо, скорее напоминает сборщика урожая, нежели охотника за трюфелями.
Деполюди не имеют отношения к свинорылам.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09
Шановні форумчани!
Підведемо підсумок першого етапу конкурсу. Прийняла до уваги зауваження. Оскільки звання для багатьох виявилися образливі (хоча ідеї були Ваші), переможці 2 та 3 місця отримують звичайне звання свинорил, проте із різними медалями.
В результаті за голосуванням маємо таку картину:
1 місце отримує учасник IMPRINTER, отримавши звання Свинорил 100 lvl і відповідну медаль
2 місце отримує учасник clientage
3 місце отримує учасник Flamingo
Вітаю переможців) Всім успіху!
Розпочинаємо другий етап!
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:45
Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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