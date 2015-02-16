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Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:37
pharus написав:
А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?
А вы почитайте форум.
Ничей стиль ничего не напоминает ? )
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:41
pharus написав:
А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?
На сало порезали, сильно жирный стал свин.
А если серьезно, то скорее всего он сам попросил забанить его аккаунт, чтобы его меньше беспокоили толпы народу в личных сообщениях. Это моя версия. Сейчас же он скрывается под другим ником. Но как уже выше подметили, его выдает на форуме его пятачок.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:54
Striker написав: pharus написав:
А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?
На сало порезали, сильно жирный стал свин.
А если серьезно, то скорее всего он сам попросил забанить его аккаунт, чтобы его меньше беспокоили толпы народу в личных сообщениях. Это моя версия. Сейчас же он скрывается под другим ником. Но как уже выше подметили, его выдает на форуме его пятачок.
Добрий із добрих він чоловяга...
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:32
mustbe написав: pharus написав:
А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?
А вы почитайте форум.
Ничей стиль ничего не напоминает ? )
Да как-то я перестал регулярно следить за форумами, и уже начал думать всякое...
Спасибо, успокоили, главное что жив-здоров
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