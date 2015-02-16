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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:37

  pharus написав:А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?

А вы почитайте форум.
Ничей стиль ничего не напоминает ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:41

  pharus написав:А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?

На сало порезали, сильно жирный стал свин. :mrgreen:

А если серьезно, то скорее всего он сам попросил забанить его аккаунт, чтобы его меньше беспокоили толпы народу в личных сообщениях. Это моя версия. Сейчас же он скрывается под другим ником. Но как уже выше подметили, его выдает на форуме его пятачок. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:54

  Striker написав:
  pharus написав:А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?

На сало порезали, сильно жирный стал свин. :mrgreen:

А если серьезно, то скорее всего он сам попросил забанить его аккаунт, чтобы его меньше беспокоили толпы народу в личных сообщениях. Это моя версия. Сейчас же он скрывается под другим ником. Но как уже выше подметили, его выдает на форуме его пятачок. :lol:

Добрий із добрих він чоловяга...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:32

  mustbe написав:
  pharus написав:А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?

А вы почитайте форум.
Ничей стиль ничего не напоминает ? )

Да как-то я перестал регулярно следить за форумами, и уже начал думать всякое...
Спасибо, успокоили, главное что жив-здоров
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:35

  Striker написав:
  pharus написав:А кто знает, куда пропал наш гуру clientage?
скорее всего он сам попросил забанить его аккаунт, чтобы его меньше беспокоили толпы народу в личных сообщениях. Это моя версия.
Искренне надеюсь, что это и есть причина. Я был одним из той самой толпы, кому иногда была нужна помощь в личке. И ни разу не было, чтобы clientage не помог. Вполне могу понять - времени это отбирало немало, надо человеку и отдохнуть в кои-то годы :)
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:45

  Striker написав:его выдает на форуме его пятачок. :lol:
Сиреневый с благородной огранкой? :wink:
pharus
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