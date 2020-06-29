Мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тисяч гривень, і на це є економічні підстави.
Дивися повний текст 6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки підвищення мінімальної зарплати.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:13
6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки підвищення мінімальної зарплати.
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:16
О каком "экономическом расчете" вы пишите? Опубликуйте свой расчет. А пока реалии следующие - " июля в Украине на 91 грн повысился прожиточный минимум" - вот и весь экономически оправданный рост зарплаты - 91 грн., а на бумаге Вы можете писать хоть 10000 евро
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