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6,5 тисячі гривень: Шмигаль
розповів про наслідки...

6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:13

6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тисяч гривень, і на це є економічні підстави.

Дивися повний текст 6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки підвищення мінімальної зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:14

Ну розумний. Аж страшно.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:16

О каком "экономическом расчете" вы пишите? Опубликуйте свой расчет. А пока реалии следующие - " июля в Украине на 91 грн повысился прожиточный минимум" - вот и весь экономически оправданный рост зарплаты - 91 грн., а на бумаге Вы можете писать хоть 10000 евро
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:15

Как для меня, последствие одно, больше заплатить налогов :) Все остальное от лукавого ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:19

А чего раскудахтались?! Привыкайте платить налоги и работать в белую. Большие налоги?!- боритесь за уменьшение. Боитесь типа разворуют из бюджета - контролируйте!!! Будьте хозяевами своей страны, а не зашуганными курами.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:35

  intrastranger написав:А чего раскудахтались?! Привыкайте платить налоги и работать в белую. Большие налоги?!- боритесь за уменьшение. Боитесь типа разворуют из бюджета - контролируйте!!! Будьте хозяевами своей страны, а не зашуганными курами.

А вы типа петух ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 04:50

Я хочу увидеть того, кто проживет за 2000 грн в месяц в Украине, какой в **а это минимум, это минимум недельный , а не месячный.
diana_dragomanova_2
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