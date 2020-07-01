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6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:38
alex7gk написав:
<b>RomanTik</b>
В этом главная проблема украинцев. Они надеются что какие-то органы решат их проблемы. Такое работает при диктатуре. При демократии вы сами все должны проверять и контролировать.
Может опишите процедуру как мы "должны проверять и контролировать при демократии"?.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:30
RomanTik написав:alex7gk
, и судить тоже сами?
Есть такая штука "суд присяжных" называется.
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