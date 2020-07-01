6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...

Додано: Чет 02 лип, 2020 17:24

Вот же хитрожопые у***! Схема отработана и не меняется. В бюджете пусто, как наполнить? Новый налог? Не, возмутятся. А если через поднятие минималки? О, норм!

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.