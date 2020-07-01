6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...

Может опишите процедуру как мы "должны проверять и контролировать при демократии"?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:38
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:30
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:24
Вот же хитрожопые у***! Схема отработана и не меняется. В бюджете пусто, как наполнить? Новый налог? Не, возмутятся. А если через поднятие минималки? О, норм!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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