RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
6,5 тисячі гривень: Шмигаль
розповів про наслідки...

6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:38

  alex7gk написав:<b>RomanTik</b>
В этом главная проблема украинцев. Они надеются что какие-то органы решат их проблемы. Такое работает при диктатуре. При демократии вы сами все должны проверять и контролировать.


Может опишите процедуру как мы "должны проверять и контролировать при демократии"?.
Vladik
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:30

  RomanTik написав:alex7gk, и судить тоже сами?
Есть такая штука "суд присяжных" называется.
Grover
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.04.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:24

Вот же хитрожопые у***! Схема отработана и не меняется. В бюджете пусто, как наполнить? Новый налог? Не, возмутятся. А если через поднятие минималки? О, норм!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 12.12.11
Подякував: 879 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:17

  Grover написав:
  RomanTik написав:alex7gk, и судить тоже сами?
Есть такая штука "суд присяжных" называется.

а в суд обвиняемого тоже самому нужно притащить, доказательную базу тоже самому собрать, а потом еще и самому обеспечить тюрьмой или всё-таки это должны делать соответствующие службы?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8600 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
R2 » Чет 02 лип, 2020 09:57
6 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 19:22
moveton
Чурій розповів, як змінювалася частка боргу України до...
R2 » Чет 02 лип, 2020 18:18
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 18:18
svyatoslav_hromyak
Відставка Смолія: наслідки для курсу, інвестицій, і боргів
R2 » Чет 02 лип, 2020 14:38
5 227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2020 18:04
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87346)
02.07.2020 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.