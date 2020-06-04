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Укргазбанк видав першу
іпотеку під 8,8% річних

Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:11

Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні державний Укргазбанк запустив всеукраїнську програму доступного іпотечного кредитування під 8,8% річних і нею вже скористалися перші позичальники.

Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
R2
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Только на сайте укргазбанка 14,99
mehtrpa
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9.9 приват
8.8 укргаз
7.7 хто наступний
Theso
 
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8,8 - только на первый год кредитования

Наперсточники из укргазбанк (да и других недобанков тоже) :))
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:16

ДОДАТКОВІ УМОВИ

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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:38

І перший внесок від 30% не кожна людина взмозі відразу заплатити. А щоб відкласти таку суму з нашими зарплатами це неможливо
sirkizyklena
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:09

Re: Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних

sirkizyklena написав:І перший внесок від 30% не кожна людина взмозі відразу заплатити. А щоб відкласти таку суму з нашими зарплатами це неможливо
Все можливо, і ніхто й не казав, що то має бути доступне кожному касиру супермаркету
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:58

sirkizyklena, чушь полная. 30% способно заплатить (если это конечно не суперсовременный ЖК в столице) довольно большая часть людей. А те кто способен платить кредит под 8.8% - по-любому имеют 30%.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:27

https://www.ukrgasbank.com/private/cred ... s/re_loyal

UIRD12M+5% = 15%
eduard_k
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