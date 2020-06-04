Сьогодні державний Укргазбанк запустив всеукраїнську програму доступного іпотечного кредитування під 8,8% річних і нею вже скористалися перші позичальники.
Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:11
Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:46
8,8 - только на первый год кредитования
Наперсточники из укргазбанк (да и других недобанков тоже) :))
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:16
ДОДАТКОВІ УМОВИ
R2 Кредит видається транзаційно-активним клієнтам, які на дату видачі кредиту мають оформлену хоча б одну преміальну карту (Platinum, VISA Signature, Mastercard World Elite, Visa Infinite) та щомісячно протягом останнього року до видачі кредиту проводять безготівкові покупки з карт банку на суму, більшу 5 000 грн., або з дати отримання кредиту щомісячно протягом трьох місяців проводять безготівкові покупки з карт банку на суму, більшу 10 000 грн.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:38
І перший внесок від 30% не кожна людина взмозі відразу заплатити. А щоб відкласти таку суму з нашими зарплатами це неможливо
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:09
Re: Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних
Все можливо, і ніхто й не казав, що то має бути доступне кожному касиру супермаркету
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:58
sirkizyklena, чушь полная. 30% способно заплатить (если это конечно не суперсовременный ЖК в столице) довольно большая часть людей. А те кто способен платить кредит под 8.8% - по-любому имеют 30%.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:27
UIRD12M+5% = 15%
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