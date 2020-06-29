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Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
Пропонуємо до обговорення:
У Києві за останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень.
Дивися повний текст Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток оштрафували в червні за порушення карантину
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R2
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57
Так оштрафовали или составили протокол?
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Кузя
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15
Кузя написав:
Так оштрафовали или составили протокол?
Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
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_hunter
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