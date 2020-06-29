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Кличко розповів, скільки
водіїв київських маршруток...

Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві за останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників (маршруток) за порушення ними регламентів безпеки перевезень.

Дивися повний текст Кличко розповів, скільки водіїв київських маршруток оштрафували в червні за порушення карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:57

Так оштрафовали или составили протокол?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:15

  Кузя написав:Так оштрафовали или составили протокол?

Вопрос из серии "нужно говорить градусник или термометр?".
_hunter
 
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