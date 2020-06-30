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Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:31

  0mage0 написав:Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500?


Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:16

  freeze написав:
  0mage0 написав:Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500?

Навіщо додумувати за главу мінфіну? Главу мінфіну влаштовує курс, закладений в головний фінансовий документ країни - Держбюджет на 2020 рік. Він же начебто ясно про це сказав.

Я про те, що можна помножити курс на будь-яке число і буде більше гривень у бюджеті. Навіщо зупинятися на 30? Чи скільки там в бюджеті закладено.
0mage0
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