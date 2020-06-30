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Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:31

  0mage0 написав:Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500?


Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:16

  freeze написав:
  0mage0 написав:Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500?

Навіщо додумувати за главу мінфіну? Главу мінфіну влаштовує курс, закладений в головний фінансовий документ країни - Держбюджет на 2020 рік. Він же начебто ясно про це сказав.

Я про те, що можна помножити курс на будь-яке число і буде більше гривень у бюджеті. Навіщо зупинятися на 30? Чи скільки там в бюджеті закладено.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39

Амвросий Трохи не так на початку девальвації зарплати завжди відстають від інфляції, так як наша країна не має повного внутрішнього циклу виробництва ні по одному продукту, тому інфляція буде в кореляції з курсом...
Всі товари імпортозалежні: енергоносії, пальне, розхідники(автозапчастини і т.д.). Впаде купівельна можливість, тому пересічні нічого не виграють. Виграють тільки експортери, спекулянти на курсі і "бюджетники"(я не про вчителів і лікарів).
Але якщо подивитись що у нас екпорт тільки сировинний, то тут радіти не має чому...
Нам потрібно терміново реформувати суди і тянути сюди хімічних гігантів і виробництво електроніки, інакше з кожним витком інфляції ми будемо все менше шансів мати не залишитись назавжди банановою республікою.
vinitek_if
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:56

  Амвросий написав:
  qazzax написав:А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос.

Тут ви не праві. За рахунок девальвації піде зростання робочих місць і зростання зарплати, який буде випереджати зростання цін. Якщо не зберігати гроші, а відразу їх витрачати, то пересічний буде тільки вигода.

Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості. Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті це все спостерігалося. Весело було? Як на мене, хіба що валютникам та виробникам цінників (їх треба щодня переклеювати, відповідно купляти нові).

  Амвросий написав:Девальвація всмажить тих хто зберігає великі суми гривні без руху або тих хто видає кредити. Бізнес і пересічних не постраждають, а навпаки виграють. 8)
Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах?

  Амвросий написав:Але саме тому що девальвація вигідна бізнесу і пересічних, її навряд чи будуть робити найближчим часом. Девальвація значно уріже доходи олігархам.

От пам'ятаю, пересічні зраділи, коли курс стрибнув з 8 до 30.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:16

  Амвросий написав:[
Тут вы не правы. За счет девальвации пойдет рост рабочих мест и рост зарплаты, который будет опережать рост цен. Если не хранить деньги, а сразу их тратить, то пересичным будет только выгода.

Девальвация вжарит тех кто хранит крупные суммы гривны без движения или тех кто выдает кредиты. Бизнес и пересичные не пострадают, а наоборот выиграют. 8)

Но именно потому что девальвация выгодна бизнесу и пересичным, её врядли будут делать в ближайшее время. Девальвация значительно урежет доходы олигархам.

Рост цен, при описанном Вами сценарии, ВСЕГДА опережает рост заработных плат.

В нашей стране как правило повышение зарплат идет постфактум, когда уже прижмет местного "бизнесмена" тем что люди начинают уходить, до этого повышений зарплат как правило нет.

Девальвация больше всего бьет как раз по пересичным, а олигархи либо остаются при своих, либо увеличивают капитал. И, о скачках курса, знают до того как они начинаются, и успевают неплохо подготовиться. А за банкет платят все остальные.

ЗЫ, Вы случаем с местным депутатом Васенькой не коллеги?
Рассуждения на таком же уровне... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:08

  0mage0 написав:Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості.


у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.

  0mage0 написав:Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті


При стабильной небольшой инфляции вам не нужно будет думать сколько потратить сейчас, а сколько поменять на долары до вечера. Точно также как вы не думаете об этом сейчас, несмотря на постоянное повышение цен в магазинах и снижение зарплат.

Сейчас например цены постоянно растут, а зарплаты падают и число рабочих мест тоже падает. Растёт безработица и такими темпами скоро наступит голод и отсутствие работы - это результат ревальвации. Причём цены сейчас растут не только в гривне но и в долларах. Поэтому у вас сейчас вообще нет выбора как сохранить ваши деньги - они обесцениваются хоть в гривне, хоть в долларах.

  0mage0 написав:Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах?


Вы не понимаете что при ревальвации зарплаты у вас скоро вообще не будет, потому что не будет работы? Производства позакрываются из-за дороговизны рабочей силы и уйдут за границу. А вы останетесь без работы, с растущими ценами и налогами, которые сожрут все ваши накопления быстрей чем вы опомнитесь.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 15:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:27

  _Mykola_ написав:Рост цен, при описанном Вами сценарии, ВСЕГДА опережает рост заработных плат.


Нет. Рост цен опережает только на импортные товары. На товары местного производства будет постоянное отставание роста цен. При девальвации товары местного производства всегда дешевле, т.к. они были произведены по старым ценам которые были ниже. Именно это и стимулирует рост производства, рост ВВП, рост экономики.

Но суть в том, что это опережение и отставание роста цен будет постоянным (при стабильной небольшой девальвации). Поэтому вы просто адаптируетесь к уровню цен, найдете себе подходящую работу (а её при девальвации будет много (т.к. выгодно будет производить товары в Украине).
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:48

  _Mykola_ написав:В нашей стране как правило повышение зарплат идет постфактум, когда уже прижмет местного "бизнесмена" тем что люди начинают уходить, до этого повышений зарплат как правило нет.


У вас рабское мышление советского человека. Вас никто не заставляет работать на местного бизнесмена. Идите работать на того бизнесмена который платит больше. Или открывайте свой бизнес.

От того что число бизнесменов и рабочих мест, которые они обеспечивают, будет меньше вы только проигрываете, т.к. у вас меньше возможности найти работу с более высокой оплатой.

Бизнесмен вам и не должен повышать зарплату. Задача бизнесмена платить вам ровно столько, сколько вы стоите на рынке, чтобы вы не ушли работать к конкурентам.

Ваша стоимость на рынке зависит от числа бизнесменов. Чем больше бизнесменов, тем больше им нужно рабочих, тем больше они будут готовы платить чтобы вы пошли работать именно к ним, а не к их конкуренту.

Поэтому при ревальвации ваша зарплата будет падать также быстро как и число бизнесменов, которые будут сворачивать свою деятельность, т.к. выгоднее перенести производства за границу, где есть небольшая но стабильная девальвация.

Олигархи заинтересованы в том чтобы у них не было конкурентов и вам некуда было идти работать кроме как к олигархам. Только в этом случае олигарх сможет занижать вам зарплату и быть уверенным что вы не сбежите к конкуренту, т.к. конкурента нет.

  _Mykola_ написав:Девальвация больше всего бьет как раз по пересичным, а олигархи либо остаются при своих


Это байки, которые рассказывают пропагандисты нанятые олигархами. Девальвация бьёт прежде всего по олигархам, т.к. деньги олигархов вложены в госдолг под видом "иностранных инвестиций". Девальвация будет уменьшать капиталы олигархов и развивать экономику, создавая конкуренцию среди работодателей. В таких условиях олигарх получать сверхдоходы не может, т.к. ему нужна монополия чтобы задирать цены на свою продукцию и занижать зарплаты своим рабочим. А его вложения в госдолг под суперпроценты будут сгорать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:54

  0mage0 написав:От пам'ятаю, пересічні зраділи, коли курс стрибнув з 8 до 30.


это и есть результат ревальвации которая сейчас происходит и закончится как всегда многократным девалом. При ревальвации курс периодически стреляет резким многократным девалом. Почему это происходит? Потому что ревальвация ведет к умиранию экономики, закрытию предприятий переносу производств за границу, снижению числа рабочих мест, к росту безработицы, к голоду и нищите. По мере падения экономики и производства падают поступления в бюджет. В результате рано или поздно прийдется делать многократный девал, чтобы оживить и восстановить экономику. Иначе просто не будет денег на жизнь.

Именно поэтому нужна плавная и стабильная девальвация. На небольшом уровне порядка 5-10% в год. Не больше и не меньше. Без скачков - прогнозируемо. Чтобы все знали что ожидать и заранее могли спланировать свой бюджет. Такая плавная девальвация будет поддерживать развитие экономики.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:08

  Амвросий написав:у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.


Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.
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