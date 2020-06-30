Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Додано: Суб 04 лип, 2020 14:48

_Mykola_ написав: В нашей стране как правило повышение зарплат идет постфактум, когда уже прижмет местного "бизнесмена" тем что люди начинают уходить, до этого повышений зарплат как правило нет. В нашей стране как правило повышение зарплат идет постфактум, когда уже прижмет местного "бизнесмена" тем что люди начинают уходить, до этого повышений зарплат как правило нет.

_Mykola_ написав: Девальвация больше всего бьет как раз по пересичным, а олигархи либо остаются при своих Девальвация больше всего бьет как раз по пересичным, а олигархи либо остаются при своих

У вас рабское мышление советского человека. Вас никто не заставляет работать на местного бизнесмена. Идите работать на того бизнесмена который платит больше. Или открывайте свой бизнес.От того что число бизнесменов и рабочих мест, которые они обеспечивают, будет меньше вы только проигрываете, т.к. у вас меньше возможности найти работу с более высокой оплатой.Бизнесмен вам и не должен повышать зарплату. Задача бизнесмена платить вам ровно столько, сколько вы стоите на рынке, чтобы вы не ушли работать к конкурентам.Ваша стоимость на рынке зависит от числа бизнесменов. Чем больше бизнесменов, тем больше им нужно рабочих, тем больше они будут готовы платить чтобы вы пошли работать именно к ним, а не к их конкуренту.Поэтому при ревальвации ваша зарплата будет падать также быстро как и число бизнесменов, которые будут сворачивать свою деятельность, т.к. выгоднее перенести производства за границу, где есть небольшая но стабильная девальвация.Олигархи заинтересованы в том чтобы у них не было конкурентов и вам некуда было идти работать кроме как к олигархам. Только в этом случае олигарх сможет занижать вам зарплату и быть уверенным что вы не сбежите к конкуренту, т.к. конкурента нет.Это байки, которые рассказывают пропагандисты нанятые олигархами. Девальвация бьёт прежде всего по олигархам, т.к. деньги олигархов вложены в госдолг под видом "иностранных инвестиций". Девальвация будет уменьшать капиталы олигархов и развивать экономику, создавая конкуренцию среди работодателей. В таких условиях олигарх получать сверхдоходы не может, т.к. ему нужна монополия чтобы задирать цены на свою продукцию и занижать зарплаты своим рабочим. А его вложения в госдолг под суперпроценты будут сгорать.