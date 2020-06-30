Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:31
Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:16
Я про те, що можна помножити курс на будь-яке число і буде більше гривень у бюджеті. Навіщо зупинятися на 30? Чи скільки там в бюджеті закладено.
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:39
Амвросий Трохи не так на початку девальвації зарплати завжди відстають від інфляції, так як наша країна не має повного внутрішнього циклу виробництва ні по одному продукту, тому інфляція буде в кореляції з курсом...
Всі товари імпортозалежні: енергоносії, пальне, розхідники(автозапчастини і т.д.). Впаде купівельна можливість, тому пересічні нічого не виграють. Виграють тільки експортери, спекулянти на курсі і "бюджетники"(я не про вчителів і лікарів).
Але якщо подивитись що у нас екпорт тільки сировинний, то тут радіти не має чому...
Нам потрібно терміново реформувати суди і тянути сюди хімічних гігантів і виробництво електроніки, інакше з кожним витком інфляції ми будемо все менше шансів мати не залишитись назавжди банановою республікою.
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:56
Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості. Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті це все спостерігалося. Весело було? Як на мене, хіба що валютникам та виробникам цінників (їх треба щодня переклеювати, відповідно купляти нові).
Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах?
От пам'ятаю, пересічні зраділи, коли курс стрибнув з 8 до 30.
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:16
Рост цен, при описанном Вами сценарии, ВСЕГДА опережает рост заработных плат.
В нашей стране как правило повышение зарплат идет постфактум, когда уже прижмет местного "бизнесмена" тем что люди начинают уходить, до этого повышений зарплат как правило нет.
Девальвация больше всего бьет как раз по пересичным, а олигархи либо остаются при своих, либо увеличивают капитал. И, о скачках курса, знают до того как они начинаются, и успевают неплохо подготовиться. А за банкет платят все остальные.
ЗЫ, Вы случаем с местным депутатом Васенькой не коллеги?
Рассуждения на таком же уровне...
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:08
у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.
При стабильной небольшой инфляции вам не нужно будет думать сколько потратить сейчас, а сколько поменять на долары до вечера. Точно также как вы не думаете об этом сейчас, несмотря на постоянное повышение цен в магазинах и снижение зарплат.
Сейчас например цены постоянно растут, а зарплаты падают и число рабочих мест тоже падает. Растёт безработица и такими темпами скоро наступит голод и отсутствие работы - это результат ревальвации. Причём цены сейчас растут не только в гривне но и в долларах. Поэтому у вас сейчас вообще нет выбора как сохранить ваши деньги - они обесцениваются хоть в гривне, хоть в долларах.
Вы не понимаете что при ревальвации зарплаты у вас скоро вообще не будет, потому что не будет работы? Производства позакрываются из-за дороговизны рабочей силы и уйдут за границу. А вы останетесь без работы, с растущими ценами и налогами, которые сожрут все ваши накопления быстрей чем вы опомнитесь.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 15:12, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:27
Нет. Рост цен опережает только на импортные товары. На товары местного производства будет постоянное отставание роста цен. При девальвации товары местного производства всегда дешевле, т.к. они были произведены по старым ценам которые были ниже. Именно это и стимулирует рост производства, рост ВВП, рост экономики.
Но суть в том, что это опережение и отставание роста цен будет постоянным (при стабильной небольшой девальвации). Поэтому вы просто адаптируетесь к уровню цен, найдете себе подходящую работу (а её при девальвации будет много (т.к. выгодно будет производить товары в Украине).
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:48
У вас рабское мышление советского человека. Вас никто не заставляет работать на местного бизнесмена. Идите работать на того бизнесмена который платит больше. Или открывайте свой бизнес.
От того что число бизнесменов и рабочих мест, которые они обеспечивают, будет меньше вы только проигрываете, т.к. у вас меньше возможности найти работу с более высокой оплатой.
Бизнесмен вам и не должен повышать зарплату. Задача бизнесмена платить вам ровно столько, сколько вы стоите на рынке, чтобы вы не ушли работать к конкурентам.
Ваша стоимость на рынке зависит от числа бизнесменов. Чем больше бизнесменов, тем больше им нужно рабочих, тем больше они будут готовы платить чтобы вы пошли работать именно к ним, а не к их конкуренту.
Поэтому при ревальвации ваша зарплата будет падать также быстро как и число бизнесменов, которые будут сворачивать свою деятельность, т.к. выгоднее перенести производства за границу, где есть небольшая но стабильная девальвация.
Олигархи заинтересованы в том чтобы у них не было конкурентов и вам некуда было идти работать кроме как к олигархам. Только в этом случае олигарх сможет занижать вам зарплату и быть уверенным что вы не сбежите к конкуренту, т.к. конкурента нет.
Это байки, которые рассказывают пропагандисты нанятые олигархами. Девальвация бьёт прежде всего по олигархам, т.к. деньги олигархов вложены в госдолг под видом "иностранных инвестиций". Девальвация будет уменьшать капиталы олигархов и развивать экономику, создавая конкуренцию среди работодателей. В таких условиях олигарх получать сверхдоходы не может, т.к. ему нужна монополия чтобы задирать цены на свою продукцию и занижать зарплаты своим рабочим. А его вложения в госдолг под суперпроценты будут сгорать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 04 лип, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 04 лип, 2020 14:54
это и есть результат ревальвации которая сейчас происходит и закончится как всегда многократным девалом. При ревальвации курс периодически стреляет резким многократным девалом. Почему это происходит? Потому что ревальвация ведет к умиранию экономики, закрытию предприятий переносу производств за границу, снижению числа рабочих мест, к росту безработицы, к голоду и нищите. По мере падения экономики и производства падают поступления в бюджет. В результате рано или поздно прийдется делать многократный девал, чтобы оживить и восстановить экономику. Иначе просто не будет денег на жизнь.
Именно поэтому нужна плавная и стабильная девальвация. На небольшом уровне порядка 5-10% в год. Не больше и не меньше. Без скачков - прогнозируемо. Чтобы все знали что ожидать и заранее могли спланировать свой бюджет. Такая плавная девальвация будет поддерживать развитие экономики.
Додано: Суб 04 лип, 2020 15:08
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