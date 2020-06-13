Як водієві довести свою непричетність до скоєння правопорушення транспортним засобом-«двійником».
Дивися повний текст Як уникнути штрафу за \"двійника\" - юрист дав пораду водіям.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 06:42
Як уникнути штрафу за "двійника" - юрист дав пораду водіям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як уникнути штрафу за \"двійника\" - юрист дав пораду водіям.
Додано: Нед 05 лип, 2020 06:42
Юрист посоветовал обращаться к юристам (с) Не посоветовал пойти в полицию и написать заявление, а сразу к йуристу :)
Додано: Нед 05 лип, 2020 08:20
Re: Як уникнути штрафу за "двійника" - юрист дав пораду воді
≈ Господин юрист, хотел у вас спросить. Задача вот какая...
≈ Погодите, погодите, вам совет или консультацию?
≈ А в чем разница?
≈ Совет — бесплатный, консультация — за деньги.
≈ Совет, конечно!
≈ Мой вам совет: запишитесь на консультацию
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:56
Додано: Нед 05 лип, 2020 17:36
Эти данные в суде не пройдут. Дело в том, что приложение не сертифицировано как нужно и установив тот же FakeGPS можно нарисовать какой-угодно трек, даже если вы никогда там не были.
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