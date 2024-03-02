В Україні протягом найближчих кількох тижнів курс долара знизиться з 39,13 до 38,5 грн/$. Значних змін вартості валюти не буде.
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Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
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Додано: Вів 26 бер, 2024 23:00
Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
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Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:00
Наш експерт каже взагалі 37,50.. І навіть 37.20..
«На конкурсе рыбаков победил рыбак из Винницы, который поймал сома в 2.5 метра. Это ровно на 30 см больше, чем в прошлом году назвиздел рыбак из Хмельницкого»
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:09
Re: Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
Наш местный эксперт лучше предсказывает!
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