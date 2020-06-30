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Підвищення мінімалки може
стати критичним фактором - ФРУ

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:39

Удивительно, как этот черненький не сказал, что есть все основания для уменьшения минимальной заработной платы. Вот это была бы ПЄРЄМОГА! )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24

  11chymak написав:Хай проживуть на 4200 чи скільки там чистими виходить.Зараз на 100 грн в магазині мало що з продуктів придбати можливо,а ще комуналка і можливо якісь ліки.


А в чём, собственно проблема? На 4200 в день вполне реально жить. Можно даже автомобиль себе позволить, жильё какое-никакое купить. На яхту, впрочем, не хватит, но и так нормально.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37

А ,кому нужны производства, в которых и зарплата в 6.5 -сверхсложная задача. Интересно - какие это рабочие получают меньше 6.5...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:41

  ruslan42212 написав:alex7gk alex_wolf_1975 ви потім в крамницю зайдіть та подивіться- зміниться щось чи ні. З такою уявою про зв'язок причин та наслідків на умовно економічному форумі краще більше читати ніж писати
Это, Вам ,лучше учиться, чем писать. Нафига,вы такие нужны, где зарплата в 6.5 -проблема...Только убивать эффективных собственниов, которые могут платить,а вы в тени -их убиваете,так как не хотите платить налогов...Чем больше,таких ,как вы не станет, тем лучше для экономике в целом.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:05

Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для такого значительного увеличения нет!!!

ФРУ снизить зарплаты к уровню 1996 года!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:05

Давно надо было уже сообразить, что речь нужно вести о минимальном тарифе за час работы, а не за месяц.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:05

Re: Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

Это просто увеличение налогов для бизнеса и не более того.
"Просто надо начать бОльше платить налогов." (с) Зе
_Mykola_
 
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