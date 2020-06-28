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У Кабміні пояснили, для чого
буде підвищено мінімалку

У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29

У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку

Пропонуємо до обговорення:
Денис Шмигаль заявив, що зростання мінімалки допоможе привести зарплату до реального прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29

Для чого, для чого, щоб наповнити пенсійний фонд. І чому це Шмигаль вирішив, що підвищення мінімалки стимулюватиме попит саме на українську продукцію?
taras_ruschak
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:13

Re: У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку

Логичнее установить не минимальную месячную ставку, а почасовую. Ведь часто работодателю требуется работник на количество часов работы отличное от 160-170 в месяц.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 00:24

Они всё неправильно делают.
Надо не повышать минималку (а вместе с ней и налоги), а делать скидку на налоги - и тем самым минималка повысится сама собой!
Пример. Сейчас мин.з/п 4783 (примерно 3800 чистыми) и нужно платить 18%+1,5% (удерживает работодатель с з/п). При росте минималки растёт и налоговая нагрузка.
Как нужно делать. Необходимо давать скидку, как у мобильных операторах: больше получаешь - меньше платишь. (И тогда может получиться так, что для корпы количеством в 10 000 абонентов будет предложен тариф с абонкой 30-40 грн в месяц!)
То есть: при минималке 3800 чистыми налоги 18%+1,5%. Для простоты будем считать 18%.
При минималке 4500 чистыми налоги 17%, при 5000 16%, при 6000 15% и от 10 000 грн всего 12,5%. Это стимулирует больше платить налогов для получения скидки.

А чтоб побороть зарплаты в конвертах, можно сделать следующий шаг.
Допустим, у предпринимателя есть часть дохода, ну пусть 4000 грн.
Если официально оформить это как з/п, работник получит меньше на 19,5%.
А если сам работодатель заплатит например 8% С ДОХОДА и работник 8% подоходного, то уже эти деньги можно и официально провести как з/п, а не ложить в конверт...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:02

  Sanyok77 написав:Они всё неправильно делают.
Надо не повышать минималку (а вместе с ней и налоги), а делать скидку на налоги - и тем самым минималка повысится сама собой!
Пример. Сейчас мин.з/п 4783 (примерно 3800 чистыми) и нужно платить 18%+1,5% (удерживает работодатель с з/п). При росте минималки растёт и налоговая нагрузка.
Как нужно делать. Необходимо давать скидку, как у мобильных операторах: больше получаешь - меньше платишь.
...

Одна беда: "пересичные" (с реальной околоминималкой) сразу же бубнить начнут "нам и так на жизнь не хватает, а платим мы больше". Да, я понимаю, что "больше" -- это бред, но именно так почему-то бубнят.
Поэтому все государства и занимаются т.н. "перераспределением благ"...
_hunter
 
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