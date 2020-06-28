У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку

Додано: Вів 07 лип, 2020 00:24

Они всё неправильно делают.

Надо не повышать минималку (а вместе с ней и налоги), а делать скидку на налоги - и тем самым минималка повысится сама собой!

Пример. Сейчас мин.з/п 4783 (примерно 3800 чистыми) и нужно платить 18%+1,5% (удерживает работодатель с з/п). При росте минималки растёт и налоговая нагрузка.

Как нужно делать. Необходимо давать скидку, как у мобильных операторах: больше получаешь - меньше платишь. (И тогда может получиться так, что для корпы количеством в 10 000 абонентов будет предложен тариф с абонкой 30-40 грн в месяц!)

То есть: при минималке 3800 чистыми налоги 18%+1,5%. Для простоты будем считать 18%.

При минималке 4500 чистыми налоги 17%, при 5000 16%, при 6000 15% и от 10 000 грн всего 12,5%. Это стимулирует больше платить налогов для получения скидки.



А чтоб побороть зарплаты в конвертах, можно сделать следующий шаг.

Допустим, у предпринимателя есть часть дохода, ну пусть 4000 грн.

Если официально оформить это как з/п, работник получит меньше на 19,5%.

А если сам работодатель заплатит например 8% С ДОХОДА и работник 8% подоходного, то уже эти деньги можно и официально провести как з/п, а не ложить в конверт...