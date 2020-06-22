Кабмін надав фінплани основних держпідприємств.
Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47
Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
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Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
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