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Finance.ua: Сколько
стоит жить в Канаде

Finance.ua: Сколько стоит жить в Канаде
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:45

Finance.ua: Сколько стоит жить в Канаде

Пропонуємо до обговорення:
История украинской семьи
Меня зовут Алена и вот уже три года как я с семьей живу в Канаде в провинции Онтарио (Торонто). В этой стране с каждым годом все больше иммигрантов. Здесь самая многочисленная украинская диаспора. Оно и неудивительно, ведь Канада – очень гостеприимная страна. Она всячески поддерживает иммигрантов. Я решила рассказать, как здесь живется и сколько это стоит, что мне тут нравится, а что нет. Думаю, для многих такая информация будет интересной и полезной.

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D2
 
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