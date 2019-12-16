Finance.ua: Сколько стоит жить в Канаде

История украинской семьи
Меня зовут Алена и вот уже три года как я с семьей живу в Канаде в провинции Онтарио (Торонто). В этой стране с каждым годом все больше иммигрантов. Здесь самая многочисленная украинская диаспора. Оно и неудивительно, ведь Канада – очень гостеприимная страна. Она всячески поддерживает иммигрантов. Я решила рассказать, как здесь живется и сколько это стоит, что мне тут нравится, а что нет. Думаю, для многих такая информация будет интересной и полезной.
Дивися повний текст Сколько стоит жить в Канаде