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В Україну прибув перший
контейнерний поїзд із...

В Україну прибув перший контейнерний поїзд із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:20

В Україну прибув перший контейнерний поїзд із...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 6 липня, перший поїзд з Уханя (провінція Хубей, КНР) прибув на станцію "Київ-Ліски"

Дивися повний текст В Україну прибув перший контейнерний поїзд із китайського Уханя.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:20

Яка вартість доставки водним транспортом одного контейнера і на цьому поїзді? Куди звертатися, щоб домовитися про доставку?
mainvictory
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