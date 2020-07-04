RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві проведуть реконструкцію
станції метро "Лісова"...

У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15

У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують реконструювати станцію метро "Лісова".

Дивися повний текст У Києві проведуть реконструкцію станції метро \"Лісова\" (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89119
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15

Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.
ALexxxS
 
Повідомлень: 659
З нами з: 23.04.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:26

  ALexxxS написав:Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.

Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
_hunter
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:30

Re: У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"..

_hunter написав:
  ALexxxS написав:Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.

Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
Подобные инфраструктурные объекты и не обязаны напрямую окупаться, они нужны для разгрузки мостов и дорог города
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27498
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6563 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:37

  _hunter написав:
  ALexxxS написав:Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.

Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.

Не все должно на прямую окупаться, с вашим подходом мосты/дороги/развязки вообще строить не нужно :D
В заторах государство теряет миллиарды!
Rainbow
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:54

  Rainbow написав:
  _hunter написав:
  ALexxxS написав:Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.

Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.

Не все должно на прямую окупаться, с вашим подходом мосты/дороги/развязки вообще строить не нужно :D
В заторах государство теряет миллиарды!

Так их и не строит никто... -- последнюю развязку в Киеве (Демеевская площадь) лет с 20 назад закончили, вроде.
И у меня есть сильное подозрение, что парковки отсутвуют в списке "инфраструктурных сооружений", полученном от совка -- т.е. за "бюджетные деньги" их построить не получится.

Вы мой посыл неправильно поняли: я только ЗА нормальный ОТ. Но одной (одними) парковками проблему не решить. Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...
_hunter
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:57

Re: У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"..

_hunter написав: Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...

Довольно обычная ситуация, вообще то
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27498
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6563 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:16

  Faceless написав:
_hunter написав: Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...

Довольно обычная ситуация, вообще то

О! -- т.е. проблема отсутствия перехватывающих парковок _уже_ решена и строить уже ничего не нужно? ;)
Это, кстати, "проблема №2" -- почему никто не строит муниципальные подземные/надземные паркинги: пока можно свободно парковаться на дорогах/во дворах -- такие паркинги будут в лучшем случае полупустыми. :(
-- у меня возле дома застройщик построил громадную парковку (этажей 6) -- она даже на треть никогда не заполнялась...
_hunter
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після запуску автофіксації ПДР у Києві стало в 4,5 рази...
R2 » Суб 04 лип, 2020 21:57
8 334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 20:55
LutsMan
В Києві на два місяці обмежать рух Південним мостом 1, 2
R2 » П'ят 03 лип, 2020 15:05
10 387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 21:55
unicdima
У Києві 4G запустили ще на 8 станціях метро
R2 » П'ят 03 лип, 2020 23:16
1 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 23:16
vitoauto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.