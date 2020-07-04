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У Києві проведуть реконструкцію станції метро "Лісова"...
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15
Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують реконструювати станцію метро "Лісова".
Дивися повний текст У Києві проведуть реконструкцію станції метро \"Лісова\" (фото)
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:15
Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо.
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ALexxxS
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:26
ALexxxS написав:
Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо
.
Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
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_hunter
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:30
_hunter написав: ALexxxS написав:
Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо
.
Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
Подобные инфраструктурные объекты и не обязаны напрямую окупаться, они нужны для разгрузки мостов и дорог города
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Faceless
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:37
_hunter написав: ALexxxS написав:
Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо
.
Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
Не все должно на прямую окупаться, с вашим подходом мосты/дороги/развязки вообще строить не нужно
В заторах государство теряет миллиарды!
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Rainbow
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:54
Rainbow написав: _hunter написав: ALexxxS написав:
Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо
.
Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.
Не все должно на прямую окупаться, с вашим подходом мосты/дороги/развязки вообще строить не нужно
В заторах государство теряет миллиарды!
Так их и не строит никто... -- последнюю развязку в Киеве (Демеевская площадь) лет с 20 назад закончили, вроде.
И у меня есть сильное подозрение, что парковки отсутвуют в списке "инфраструктурных сооружений", полученном от совка -- т.е. за "бюджетные деньги" их построить не получится.
Вы мой посыл неправильно поняли: я только ЗА нормальный ОТ. Но одной (одними) парковками проблему не решить. Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...
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_hunter
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:57
_hunter написав: Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...
Довольно обычная ситуация, вообще то
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Faceless
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:16
Faceless написав:
_hunter написав: Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...
Довольно обычная ситуация, вообще то
О! -- т.е. проблема отсутствия перехватывающих парковок _уже_ решена и строить уже ничего не нужно?
Это, кстати, "проблема №2" -- почему никто не строит муниципальные подземные/надземные паркинги: пока можно свободно парковаться на дорогах/во дворах -- такие паркинги будут в лучшем случае полупустыми.
-- у меня возле дома застройщик построил громадную парковку (этажей 6) -- она даже на треть никогда не заполнялась...
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_hunter
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:24
_hunter написав: Faceless написав:
_hunter написав: Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...
Довольно обычная ситуация, вообще то
О! -- т.е. проблема отсутствия перехватывающих парковок _уже_ решена и строить уже ничего не нужно?
Это, кстати, "проблема №2" -- почему никто не строит муниципальные подземные/надземные паркинги: пока можно свободно парковаться на дорогах/во дворах -- такие паркинги будут в лучшем случае полупустыми.
-- у меня возле дома застройщик построил громадную парковку (этажей 6) -- она даже на треть никогда не заполнялась...
Не решена, иначе так бы делало намного больше народу. Почему не строят - потому что, как вы сами выше написали, "не окупается".
У застройщиков не раскупают, потому что цена неадекватна, часто стоимость паркоместа приближается к стоимости квартиры-однушки. А запарковать все тротуары в округе можно бесплатно, активно штрафовать и эвакуировать у нас до сих пор не начали, кроме нескольких центральных улиц.
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Faceless
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:58
Думаю, что в связи с вектором развития мировой экономики перспектива строительства новых ТРЦ, тем более таких размеров весьма и весьма туманна.
Скорее всего, это ТРЦ из списка Алиева.
Ему мы достроить хотя бы в обозримом будущем свой Оекан Мол и запустить Блокбастер.
и еще на теремках чтобы наметилось какое то шевеление.
Но, скорее всего, если и будет строительство когда нибудь, то не столь огромное.
Мир изменился.
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vlinev2
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