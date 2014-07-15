Расчет при сделке

George написав:Сделки по недвижимости НЕ проходят в гривне.
Подправил, теперь все правильно.
>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.< я тут в том плане что он вам уже не 1 десяток раз, скорее всего, говорил что не хочет гривну, а вы все на своем настаивали пока он вас просто не послал.
George написав:Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо? Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет.
Другие тоже хотят в баксах. У меня есть небольшой запас северокорейских вон и большой запас российских рублей. Тоже им не нравятся. За попытку рассчитаться в национальной валюте меня послали впервые. Это же по закону так! Расчет только в гривнах.
При покупке продажи квартиры, у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн. Работник банка прогоняет деньги и тут же снимает, а всем участникам отдают квитанции. Это также подтверждает сделку. Сделки часто в долларах проводят, так как завтра прийдя домой с гривной можно обеднеть если курс прыгнет, поэтому людей можно понять. Мы тоже продавали и покупали в валюте за наличку. Ещё рассказывали, после продажи деньги остались в банке, какое-то время, и пока искали и договаривались о покупке другой квартиры, в банк ввели временную администрацию и соотв. последствия были. Остались без квартиры на какое-то время + постригли. Ещё есть услуги меняло, приезжает парень с машинкой и деньгами и меняет на любую валюту. Обычно у нотариусов все контакты есть, так что никаких проблем со сделками не должно быть, просто нужно обговорить все нюансы и подготовиться.
Востаннє редагувалось r-tiger в Вів 07 лип, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.