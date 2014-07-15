RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Расчет при сделке

Расчет при сделке
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:41

  r-tiger написав:у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн


Я смотрю вы в теме :mrgreen:
Если не трудно, выложите полный прайс услуг, начинающихся со слова Фиктивный ...
Ну чтобы был понятен уровень цен.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17550
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 6911 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:42

  ib_investor написав:
  freeze написав:
  George написав:Продавец, кстати, россиянин.


После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин :mrgreen:

Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.
Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо.


В России все сделки проводятся за рубли. Логично, что в Украине будет за гривны.
Я не троллю.
Пожалуй, офтоп закончу, хотя это и не сильно офтоп, но все же.
Те, кто говорят про троллинг, не покупали квартиру.
George
 
Повідомлень: 50
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:48

  yp1ripe написав:George

Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.


Я это все знаю. Не могу понять, зачем усложнять жизнь обычным гражданам?
George
 
Повідомлень: 50
З нами з: 10.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Realist, yp1ripe, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Расчёт суммы снятия за границей
Anonymous » Сер 06 лют, 2013 18:47
5 6168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лип, 2014 22:24
aybolit77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87452)
07.07.2020 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.