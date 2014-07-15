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Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:41
r-tiger написав:
у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн
Я смотрю вы в теме
Если не трудно, выложите полный прайс услуг, начинающихся со слова Фиктивный ...
Ну чтобы был понятен уровень цен.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:42
ib_investor написав: freeze написав: George написав:
Продавец, кстати, россиянин.
После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин
Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.
Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо.
В России все сделки проводятся за рубли. Логично, что в Украине будет за гривны.
Я не троллю.
Пожалуй, офтоп закончу, хотя это и не сильно офтоп, но все же.
Те, кто говорят про троллинг, не покупали квартиру.
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George
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:48
yp1ripe написав:George
Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.
Я это все знаю. Не могу понять, зачем усложнять жизнь обычным гражданам?
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George
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