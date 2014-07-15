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Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
Я надеюсь, что скоро придут времена, когда продавцы будут спокойно получать гривну за продажу недвижимости. Кроме того, таковы требования закона.
Хотя сейчас многие нотариусы вообще не требуют проводку через банк, но для покупателя это безопасность, т.к. потом продавец теоретически может сказать, что он не получал деньги.
Продавцу это выгодно (в гривнах через банк), т.к. сумму он может снимать по частям. "Влет" на курсе маловероятен. Если я бы продавал, я бы спокойно получал гривну на счет. Я считаю, что времена, когда курс мог за неделю упасть с 13 до 20 и выше, уже прошли.
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George
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:23
George написав:
Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
А задаток, в какой валюте был дан?
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Arbitr
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:37
George написав:... когда курс мог за неделю упасть с 13 до 20 и выше, уже прошли.
сейчас возвращаются лихие...
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GALeon
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