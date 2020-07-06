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Президент вважає, що через
курс гривні українські...

Президент вважає, що через курс гривні українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:57

Позорище!!! Помнится в декабре когда бакс просел, рапортовал мол как обещал так и сделал укрепил гривну(хотя это совсем не его заслуга была), теперь когда все укрепления для них боком вылезли рапортует мы тут не причем мы всегда по 30 хотели
называется переобуться в воздухе.
когда поездом управляет пассажир это беда
acidw1
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:31

Это он типа чем выше курс тем лучше . За кого он нас всех держит и как долго люди будут его терпеть?
p_a_l
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