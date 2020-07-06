Президент вважає, що через курс гривні українські...

Додано: Чет 09 лип, 2020 15:46

Курс нац. валюты, должен отражать ситуацию в экономике и определяться исходя из планов и перспектив развития этой самой экономики, страны в целом.То, что "планы и перспективы" строились исходя из освоения Кредитов и пр., выкачки сбережений граждан, пресса заробитчан - никому не секрет.К чему это привело, ясно видно.Вопрос в том, что точка невозврата - пройдена, вот в прошлом году, где-то, нужно было опускать гривну, как только США с Китаем "воевать" начали и резко смягчать нац. валюты!А сейчас, ну - можете хоть уркплять, хоть опускать - Новые предприятия не будут создаваться, пока не будет Спроса на продукцию, в первую очередь - в мире.Кроме того, Фед заливает кучу денег, бриты заливают, ЕЦБ льёт а в след. году ещё больше будет лить.Тут весело будет, во всём мире.А мы, потеряв время и рынки, теперь можем просто молиться и просить Боженьку нам послать избавление от страданий вечных..