Тепер «Київавтодор» конкретизував дані плани, розповівши про подробиці реалізації проекту сумарною вартістю 184 млн грн.
Дивися повний текст КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж Набережного шосе з освітленням.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10
КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж Набережного шосе з освітленням.
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10
Патон построил мост на сварке и его запомнят надолго.
Что построил Кличко чтобы его запомнили также?
Галимую развязку на Шулявке?
Тот кто построит метро на Троещину, останется в памяти киевлян на многие десятилетия.
Виталька, это тебе не по мелочам тырить. Нужно мыслить глобальнее. Но куда тебе?
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:34
Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
Ну - "скляний" міст будуть згадувати і ремонтувати регулярно ...
Шулявський до логічного розвитку не довели і найближчим часом не доведуть . Навіть метро на Виноградар не встигнуть ...
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:26
Полагаю ещё 184 млн грн. разойдется по карманам из бюджета. Реально на дорожку потратят 5-10 млн.
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