КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
uaprofi написав:они стоят в пробках так как это их выбор они могут ездит например на метро ... или не ездить... но их выбор стоять в пробках. ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок нет автомобилей - нет пробок но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн) и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!) И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!
К психиатру.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:от Кличко теж такою шизою живе. через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.
они стоят в пробках так как это их выбор они могут ездит например на метро ... или не ездить... но их выбор стоять в пробках. ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок нет автомобилей - нет пробок но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн) и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!) И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!
ви б не були такими самовпевненими. тому, що коли всі з пробок пересядуть на метро чи на автобус, ваші шанси потрапити туди будуть стрімко наближуватися до 0.