Український туроператор Join UP! у липні значно зменшує кількість рейсів до Єгипту.
Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33
Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|