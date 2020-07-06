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Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
Український туроператор Join UP! у липні значно зменшує кількість рейсів до Єгипту.
Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список)
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33
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