Український туроператор Join UP! у липні значно зменшує кількість рейсів до Єгипту.
Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список).
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:33
Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туроператор Join Up скасував десятки рейсів з України до Єгипту (список).
Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:42
Скажем так, люди с мозгами не летают в июле в Египет в любом случае.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:47
так никуда не уехать и не улететь - границы всех стран на замке
хочу в Грецию или Болгарию - а незя (((
и как понимаю после разрешения полётов - они поставят уже цены не 20 или 30 евро, а за 50 или даже ближе к сотке евро
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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