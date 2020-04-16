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SEGA випустила мініатюрний ігровий автомат Astro City...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія SEGA випустила мініатюрну версію ігрового автомата, що отримала назву Astro City Mini.
Дивися повний текст SEGA випустила мініатюрний ігровий автомат Astro City Mini (фото)
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:33
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