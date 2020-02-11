Після відставки голови правління Національного банку України найбільш актуальним залишається питання, чи збережеться в країні режим інфляційного таргетування.
Дивися повний текст Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором - експерт.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:53
Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором...
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Дивися повний текст Існує фундаментальний конфлікт між урядом і регулятором - експерт.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:54
Девальвація жодним чином не поліпшить рівень життя, ані короткостроково, ані довгостроково. Хіба що валютники будуть раді.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:49
завжди існував фундаментальний барєр між дурічстю і мудрістю.
в першому зєкоманда бє всі рекорди.
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