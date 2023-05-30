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Бронювання працівників: має
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Бронювання працівників: має бути баланс між захистом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 02:12

Бронювання працівників: має бути баланс між захистом...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні є велика кількість спеціальностей, працівників бізнесу, без яких може зупинитися та чи інша підприємницька діяльність. Тому питання мобілізації та справедливого бронювання співробітників було одним з ключових під час засідання Української ради бізнесу.

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Бронювання працівників: має бути баланс між захистом держави та економічним зростанням — Шуляк
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 02:12

у вас тисячами тцк-шники та менти бігають по вулицях не зрозуміло чим займаються. Ви клоуни зелені.
hayox
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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